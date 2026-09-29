MN - Collovati: "Molte aspettative su Amorim perché il precedente allenatore non era molto amato"

Il commento di Fulvio Collovati sull'impatto di Ruben Amorim sul Milan in questo inizio di nuova stagione

La stagione del Milan è iniziata in maniera generalmente positiva. I rossoneri si trovano a -2 dalla vetta in campionato, dove non hanno ancora perso dopo cinque partite. L'unico vero passaggio a vuoto è stato quello nella gara di esordio in Europa League contro il Benfica. Per commentare questo primo scorcio di stagione, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Fulvio Collovati, ex calciatore e oggi opinionista televisivo. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Il commento di Fulvio Collovati sull'inizio di stagione del Milan di Ruben Amorim: "Forse c'erano molte aspettative nei confronti di Amorim perché diciamo che l'allenatore precedente non era molto amato: la realtà è questa, per cui diciamo che le aspettative sono positive. Io ho commentato le ultime due partite del Milan, ho commentato Milan-Benfica e Milan-Lecce. Allora il problema è questo: c'è stata all'arrivo di Amorim un'esaltazione generale perché tutti volevano un cambiamento. Poi appena prendi una sconfitta brutta, non voglio dire umiliante, però contro il Benfica in Europa League improvvisamente tutto l'entusiasmo è andato via via scemando. Io devo dire che bisogna trovare la retta via, cioè la giusta via di mezzo".