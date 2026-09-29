Letizia: "A Milanello parlano molto bene di Diawara: mi aspetto che giochi ad ottobre"

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sui giovani nella rosa del Milan di Ruben Amorim.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sui giovani nella rosa di Ruben Amorim: "È nell'ambito di questo filotto di partite di otttobre che mi aspetto di vedere finalmente i giovani, perché altrimenti aver tenuto al Milan non tanto Francesco Camarda, quanto soprattutto Cristian Comotto, rischia di rivelarsi un errore stile Camarda di due anni fa. I giovani vanno fatti giocare e vanno valorizzati.

Ruben Amorim, però, lo sa: non ha bisogno che arrivi Francesco Letizia a toccargli la spalla per farglielo presente, né che ci sia il rumore dei tifosi. È perfettamente cosciente di quello che deve fare nei confronti di questi ragazzi. Non ci sono soltanto Camarda e Comotto: mi aspetto minutaggio anche per Sankhoun Diawara, un ragazzo di cui a Milanello si parla un gran bene. E non è un parlare bene per giustificare l'acquisto o l'investimento - anche perché non si tratta di una cifra enorme dal punto di vista economico -, ma è un giudizio sano e obiettivo sui suoi mezzi tecnici, atletici e sul suo carattere. Per come ne ho sentito parlare, un po' di spazio nelle prossime partite me lo aspetto.

Sarà interessante capire in quale gara Amorim deciderà di fare turnover, perché questo tema si ricollega alle uniche polemiche sensate di questo inizio di stagione, ovvero la sconfitta contro il Benfica".