MN - Collovati: "Non mi esalto per il Lecce, non mi deprimo per il Benfica"

La lettura dell'ex calciatore e opinionista televisivo Fulvio Collovati sulle prime gare stagionali del Milan sotto la guida di Ruben Amorim

Il primo scorcio di stagione di Ruben Amorim sulla panchina del Milan è andato in maniera discreta. Da un lato ci sono stati diversi aspetti positivi come la resilienza della squadra in certe partite e l'ultima prestazione di Lecce, dall'altro alcune situazioni non bellissime come l'esordio in Europa League e in generale l'atteggiamento nei primi tempi. L'ex calciatore e opinionista televisivo Fulvio Collovati ha provato a dare una sua chiave di lettura su questo avvio di avventura di Amorim sulla panchina rossoner. Un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva per MilanNews.it.

Il commento di Fulvio Collovati su Ruben Amorim: "Amorim è un allenatore diverso rispetto ad Allegri, sta cercando di portare qualcosa di nuovo dal punto di vista del gioco. Rimango sempre dell'idea che gli allenatori vanno di pari passo con i giocatori: nel senso che se vuoi fare un determinato tipo di gioco lo devi fare quando hai determinati giocatori. Quindi in questo momento chiaramente giudico positivo il suo percorso, però chiaramente non ha al massimo della condizione Modric, non ha al massimo della condizione Loftus-Cheek, ha ritrovato un Pulisic che stranamente lo lasciava fuori: non ne avevo capito il motivo perché è uno dei giocatori più tecnici lì davanti. Quindi per riassumere aspetterei ancora a dare un giudizio definitivo, cioè non mi esalto per la prestazione con Lecce e non mi deprimo per la bruttissima prestazione contro il Benfica"