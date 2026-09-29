Iaria annota: "La principale nota lieta dal bilancio è sui ricavi caratteristici, meno legati dalla partecipazione alle competizioni Uefa"

Marco Iaria, giornalisti esperto di temi finanziari, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla nota del Milan di ieri.

Marco Iaria, giornalisti esperto di temi finanziari, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla nota del Milan di ieri: "Dopo tre utili consecutivi, RedBird firma il primo bilancio in rosso: il Milan ha chiuso l’esercizio 2025-26 con una perdita di 24 milioni di euro, ampiamente assorbita da un patrimonio netto solido, pari a 176 milioni al 30 giugno 2026. Sul risultato economico della scorsa stagione ha pesato, inevitabilmente, l’assenza dalle coppe europee, che ha impattato negativamente per 70-80 milioni. Il cda presieduto da Paolo Scaroni, riunitosi ieri, ha così approvato il primo bilancio negativo dell’era Gerry Cardinale. Compreso il player trading, il fatturato si è comunque mantenuto a quota 465 milioni, con una riduzione solo del 6% rispetto al 2024-25. La principale nota lieta è rappresentata dall’andamento positivo dei ricavi caratteristici, meno legati dalla partecipazione alle competizioni Uefa: le sponsorship superano per la prima volta nella storia del club la soglia dei 100 milioni; aumentano anche i proventi da stadio, grazie alla media spettatori più alta del campionato (oltre 72mila presenze).

L’indebitamento finanziario netto è peggiorato, a quota 145 milioni, rispetto ai 92 milioni del 30 giugno 2025, per effetto del maggiore utilizzo di linee di credito a supporto degli investimenti, della crescita e dei progetti strategici della società".