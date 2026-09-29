MN - Collovati: "Il Milan in Europa deve cambiare marcia: punterei più nei primi quattro posti in campionato"

Il commento di Fulvio Collovati sugli obiettivi stagionali del Milan tra Europa League e primi quattro posti in campionato

Prima del debutto a San Siro contro il Benfica in Europa League, il tecnico rossonero Ruben Amorim era stato molto chiaro sugli obiettivi del Milan per la competizione europea: arrivare in finale. In generale i rossoneri, più per il blasone che per altro, sono riconosciuti tra i principali favoriti per la competizione. La gara d'esordio contro i portoghesi però è andata molto male. Sul tema è intervenuto anche Fulvio Collovati nell'intervista rilasciata a MilanNews.it: l'opinionista si è espresso su quale percorso è più semplice per la Champions, i primi quattro posti o la vittoria dell'Europa League.

Il commento di Fulvio Collovati sulla campagna europea del Milan: "Quando leggo le dichiarazioni degli allenatori sono sempre molto scettico. Devo dire la verità, commentando la partita con il Benfica avevo commentato anche anche la dichiarazione di quando Amorimd ha detto 'Vogliamo arrivare in finale'. E certo, non è che puoi arrivare in finale con una prestazione come quella che è stata contro il Benfica. Per cui il Milan in Europa deve cambiare marcia, in generale le squadre italiane devono cambiare marcia, perché in Europa hanno un altro passo, hanno un'altra mentalità: per cui devo dire la verità punterei più nei primi quattro posti in campionato".