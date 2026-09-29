Svizzera, confermati Jashari e Athekame dal primo minuto contro la Scozia

Svizzera, confermati Jashari e Athekame dal primo minuto contro la ScoziaMilanNews.it
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Oggi alle 20:24News
di Francesco Finulli
Sia Ardon Jashari che Zachary Athekame sono stati confermati nell'undici titolare della Svizzera nella gara di questa sera contro la Scozia

Dopo la bella vittoria contro la Macedonia del Nord, e le ottime prestazioni fornite, sia Ardon Jashari che Zachary Athekame sono stati confermati nella formazione titolare della Svizzera che questa sera alle ore 20.45 gioca sul difficile campo della Scozia a Glasgow. Il CT rossocrociato Murat Yakin ha deciso di dare fiducia al centrocampista rossonero nella posizione del capitano Granit Xhaka, assente da questa sosta per problemi di natura disciplinare. Allo stesso modo a destra gioca Athekame, prestito dal Milan al Lione, per proseguire nel suo positivo inizio di stagione.

SVIZZERA, JASHARI E ATHEKAME CONFERMATI DALL'INIZIO

Di seguito le formazioni ufficiali di Scozia e Svizzera, dall'inizio in campo Jashari e Athekame:

SCOZIA (3-5-2): Gunn; McKenna, Binks, Hendry; Patterson, Ferguson, Gilmour, McGinn, Robertson; Bowie, McBurnie. A disp.: Kelly, Bain, Hickey, Welsh, Doig, R.Ure, Christie, Miller, McPake, Gannon-Doak, Graham, Montgomery. All. Sebastien Pocognoli

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, R.Rodriguez; Freuler, Jashari; Aebischer, Manzambi, Ndoye; Amdouni. A disp.: Mvogo, Keller, Britschgi, Bajrami, Sierro, Schmidt, Sow, Itten, Comert, Boteli, Rieder, Sanches. All. Murat Yakin