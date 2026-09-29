Svizzera, confermati Jashari e Athekame dal primo minuto contro la Scozia
Dopo la bella vittoria contro la Macedonia del Nord, e le ottime prestazioni fornite, sia Ardon Jashari che Zachary Athekame sono stati confermati nella formazione titolare della Svizzera che questa sera alle ore 20.45 gioca sul difficile campo della Scozia a Glasgow. Il CT rossocrociato Murat Yakin ha deciso di dare fiducia al centrocampista rossonero nella posizione del capitano Granit Xhaka, assente da questa sosta per problemi di natura disciplinare. Allo stesso modo a destra gioca Athekame, prestito dal Milan al Lione, per proseguire nel suo positivo inizio di stagione.
SVIZZERA, JASHARI E ATHEKAME CONFERMATI DALL'INIZIO
Di seguito le formazioni ufficiali di Scozia e Svizzera, dall'inizio in campo Jashari e Athekame:
SCOZIA (3-5-2): Gunn; McKenna, Binks, Hendry; Patterson, Ferguson, Gilmour, McGinn, Robertson; Bowie, McBurnie. A disp.: Kelly, Bain, Hickey, Welsh, Doig, R.Ure, Christie, Miller, McPake, Gannon-Doak, Graham, Montgomery. All. Sebastien Pocognoli
SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, R.Rodriguez; Freuler, Jashari; Aebischer, Manzambi, Ndoye; Amdouni. A disp.: Mvogo, Keller, Britschgi, Bajrami, Sierro, Schmidt, Sow, Itten, Comert, Boteli, Rieder, Sanches. All. Murat Yakin
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