Baiocchini: "Modric campione di tutti: se lo gode la Croazia, il Milan e anche i tifosi avversari"

Le dichiarazioni di Manuele Baiocchini sull'eternità e i record di Luka Modric

Luka Modric continua a stupire. A 41 anni di età il fuoriclasse croato è ancora ai massimi livelli del calcio mondiale, sia con il Milan che da capitano della sua Nazionale. Ed è proprio con la maglia del suo paese che Modric qualche giorno fa ha segnato il gol più anziano di sempre. Un record che, fra qualche mese, più avanti nella stagione, potrebbe superare anche con il Milan. Lo ricorda l'inviato di Sky Sport 24 Manuele Baiocchini nel corso di un suo collegamento da Milanello.

Le dichiarazioni di Manuele Baiocchini su Luka Modric: "Modric ha segnato contro la Repubblica Ceca il gol più anziano della storia della Croazia. Ora ha la possibilità di battere questo record per il Milan. È un campione di tutti: se lo gode la Croazia, se lo gode il Milan ma anche la tifoseria avversaria ovunque giochi. I tifosi della Repubblica Ceca gli hanno tributato una standing ovation quando è uscito dal campo. Rappresenta nella Nazionale e con il Milan un esempio un po’ per tutti".