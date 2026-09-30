MN - Degryse: "De Winter deve ancora migliorare per convincermi"

Il giudizio dell'ex calciatore belga Marc Degryse sul difensore milanista Koni De Winter, uno dei tre mai sostituiti da Amorim in stagione

Sono solamente tre i giocatori del Milan che sono rimasti in campo per tutti i 450 minuti giocati in questa stagione, senza mai rimanere in panchina o essere sostituiti. Si tratta del portiere e capitano Mike Maignan e dei difensori Strahinja Pavlovic e Koni De Winter. Soprattutto per il belga è stata una sorpresa questa grande fiducia di Ruben Amorim, sfruttando anche gli acciacchi fisici di Matteo Gabbia. Alla seconda stagione in rossonero De Winter è pronto per fare il salto di qualità? Ne ha parlato l'ex calciatore belga Marc Degryse, intervistato da MilanNews.it.

Il giudizio di Marc Degryse sul difensore rossonero Koni De Winter: "Per il livello top, top… deve ancora convincermi. Non sono sicuro che sia il nuovo Baresi, non credo (ride, ndr). E anche in questo caso… può giocare anche con due centrali o ha bisogno di giocare in una difesa a tre? In una difesa a tre, sì… ma con quattro difensori non ne sono sicuro! Deve ancora migliorare per convincermi".