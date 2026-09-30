MN - Degryse: "De Winter deve ancora migliorare per convincermi"
Sono solamente tre i giocatori del Milan che sono rimasti in campo per tutti i 450 minuti giocati in questa stagione, senza mai rimanere in panchina o essere sostituiti. Si tratta del portiere e capitano Mike Maignan e dei difensori Strahinja Pavlovic e Koni De Winter. Soprattutto per il belga è stata una sorpresa questa grande fiducia di Ruben Amorim, sfruttando anche gli acciacchi fisici di Matteo Gabbia. Alla seconda stagione in rossonero De Winter è pronto per fare il salto di qualità? Ne ha parlato l'ex calciatore belga Marc Degryse, intervistato da MilanNews.it.
Il giudizio di Marc Degryse sul difensore rossonero Koni De Winter: "Per il livello top, top… deve ancora convincermi. Non sono sicuro che sia il nuovo Baresi, non credo (ride, ndr). E anche in questo caso… può giocare anche con due centrali o ha bisogno di giocare in una difesa a tre? In una difesa a tre, sì… ma con quattro difensori non ne sono sicuro! Deve ancora migliorare per convincermi".
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