Musah parte dalla panchina nell'amichevole degli Stati Uniti con il Cile
Secondo impegno di questa sosta per gli Stati Uniti, orfani del loro giocatore più rappresentativo Christian Pulisic rimasto a Milanello a lavorare per ritrovare una migliore condizione. C'è comunque un altro giocatore rossonero che è stato convocato dal CT Mauricio Pochettino: si tratta di Yunus Musah. Dopo aver giocato da titolarela gara amichevole vinta 4-1 contro il Perù, questa volta Musah parte dalla panchina nell'amichevole contro il Cile. La partita inizierà alle ore 2 italiane e si giocherà all'Energizer Park di St Louis, in Missouri.
STATI UNITI-CILE, MUSAH PARTE DALLA PANCHINA
Di seguito si riportano le formazioni ufficiali di Stati Uniti-Cile, il rossonero Musah partirà dalla panchina:
STATI UNITI (3-5-2): Brady; Miles Robinson, Pierre, Westfield; Dest, Berhalter, Raines, Mehmeti, Antonee Robinson; Hall, Reyna. A disp.: Adams, Albert, G.Campbell, Downs, Ellis, Freeman, Gozo, Freese, Miller, Musah, Richards, Schwake, Sullivan, Tillman, Trusty. All. Pochettino
CILE (4-3-2-1): Vigouroux; Faundez, Villagra, Roman, Ulloa; Loyola, Mendez, Reichmuth; Osorio, Brereton Diaz, Gutierrez. A disp.: Bravo, Morales, Diaz, Pizarro, Nunez, Lichnovsky, Perez, Tapia, Echeverria, Sepulveda, Arce, Cortes, Hernandez, Salinas, Yanez. All. Cordova
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