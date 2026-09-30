MN - Degryse su Moreira: "Milan, non paghi 60 milioni un giocatore se dubiti che possa partire dall'inizio"

Marc Degryse, ex calciatore del campionato belga, ha parlato dell'importanza che potrebbe avere Diego Moreira con il Milan

Al momento Diego Moreira ha collezionato quattro presenze con il Milan in questa stagione. Solo una di queste, però, è stata da titolare e il caso ha voluto che sia stata anche la peggiore di tutte. Dopo quella serata di Torino contro la Juventus, Moreira ha sensibilmente elevato il suo rendimento nelle partite successive, come recita anche il numero di gol realizzati: ben 3 tra Lazio e Lecce. L'ex calciatore belga Marc Degryse è stato intervistato da MilanNews.it e ha parlato di questo aspetto.

Il commento di Marc Degryse su Diego Moreira: "Ha giocato titolare contro la Juve, ma non ha fatto una buona partita… lo stesso, in parte, contro l’Italia con il Belgio. Questo è il mio punto! Dovrebbe avere una posizione in cui possa essere titolare in ogni partita. Ora è così: 'Abbiamo un problema lì, prendiamo Moreira; oh, abbiamo un problema là, rivolgiamoci a Moreira'. E lui fa bene. Ma voglio dire, quanto è costato, 55 milioni? Quindi il Milan deve pensare che possa essere titolare! Non paghi fino a 60 milioni per un giocatore se dubiti che possa partire dall’inizio. Bisogna dargli tempo, dargli un messaggio chiaro sulla posizione su cui deve concentrarsi e poi potrà avere successo".