Il giovane Albert batte un record storico di Pulisic che durava da 10 anni

Un record storico con la Nazionale degli Stati Uniti appartenente a Christian Pulisic è caduto nella notte, battuto dal giovane Mathis Albert

Il 29 maggio 2026 un giovanissimo Christian Pulisic segnava il gol più giovane della storia degli Stati Uniti a 17 anni e 253 giorni di età: il gol fu siglato nell'amichevole vinta 4-0 contro la Bolivia. Questa notte questo storico record dell'attaccante rossonero è stato battuto dopo 10 anni, a farlo un'altra promessa del calcio statunitense che, curiosamente, gioca con la maglia del Borussia Dortmund, la stessa che vestiva anche Pulisic all'epoca della sua prima rete in Nazionale.

Il giovane calciatore che ha battuto il record di Pulisic si chiama Mathis Albert, è un attaccante e ha fissato la nuova asticella virtuale a 17 anni e 131 giorni. Subentrato nella gara amichevole che gli Stati Uniti hanno giocato nella notte italiana contro il Cile, Albert ha trovato il gol del definitivo 4-2 solo nei minuti finali, al 93° con un zampata sugli sviluppi di un calcio di punizione.