Giroud: "Ero a un passo dall'Inter, poi il destino mi ha portato al Milan l'anno successivo"

Il racconto di Olivier Giroud sul suo arrivo al Milan, un anno dopo essere stato molto vicino ad approdare all'Inter

Nell'intervista concessa a L'Equipe in occasione del suo 40° compleanno, l'ex attaccante rossonero Olivier Giroud si è aperto come un libro per raccontare della sua carriera oggi, nel futuro e soprattutto nel passato. Tra i temi toccati anche quello delle critiche ricevute e come sostenerle. Un discorso che si conclude allacciandosi a un altro argomento, quello del suo arrivo al Milan, appena un anno dopo essere stato molto vicino all'Inter. Di seguito l'estratto delle sue dichiarazioni.

Olivier Giroud su come ha gestito le critiche nel corso della carriera: "Non le leggevo proprio! Non sono uno che dà troppo peso a quello che si dice, ed è quello che cerco di insegnare ai più giovani. Devi farti una corazza, altrimenti non vai avanti. Ma certe voci arrivano comunque. All'Arsenal ho ricevuto critiche ma ho ribaltato la situazione. Con Lampard al Chelsea, prima dell'Europeo, volevo andare via per giocare di più. Negli ultimi tre giorni di mercato andavo continuamente nel suo ufficio per trovare una soluzione: ero a un passo dall'Inter, poi il destino mi ha portato al Milan l'anno successivo..."