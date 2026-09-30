Cugini: "Gila si è imposto per solidità, puntualità e carisma: un pilastro"

Mimmo Cugini promuove l'inizio di stagione e di avventura di Mario Gila con la nuova maglia del Milan

L'impatto che Mario Gila ha avuto sul mondo Milan è stato immediato ed era tutto quello che il club rossonero aveva bisogno per ravvivare una difesa che aveva chiuso la scorsa stagione alla canna del gas. Il difensore spagnolo si è dimostrato sul pezzo in campo e fuori, mettendo a disposizione della squadra alcune qualità peculiari per il gioco di Amorim e diventando immediatamente un idolo dei tifosi rossoneri che si esaltano a ogni sua chiusura. Il giornalista Mimmo Cugini ne ha parlato sulla Gazzetta dello Sport.

MILAN, GILA PILASTRO DEL REPARTO ARRETRATO

Il commento di Mimmo Cugini su Mario Gila: "Il difensore spagnolo si è imposto per solidità, puntualità e carisma, diventando un pilastro del reparto arretrato. I numeri hanno certificato l’impatto del centrale spagnolo. Con lui titolare, la squadra è rimasta imbattuta e con la porta inviolata nelle sfide contro Venezia e Lecce. Al contrario, il muro difensivo ha ceduto nelle due trasferte di Torino, contro i granata e contro la Juventus: in entrambe le occasioni, il Milan ha subito gol nei minuti di recupero, dopo che Gila era già stato sostituito a causa di lievi problemi fisici".