Cugini: "Gila si è imposto per solidità, puntualità e carisma: un pilastro"
L'impatto che Mario Gila ha avuto sul mondo Milan è stato immediato ed era tutto quello che il club rossonero aveva bisogno per ravvivare una difesa che aveva chiuso la scorsa stagione alla canna del gas. Il difensore spagnolo si è dimostrato sul pezzo in campo e fuori, mettendo a disposizione della squadra alcune qualità peculiari per il gioco di Amorim e diventando immediatamente un idolo dei tifosi rossoneri che si esaltano a ogni sua chiusura. Il giornalista Mimmo Cugini ne ha parlato sulla Gazzetta dello Sport.
MILAN, GILA PILASTRO DEL REPARTO ARRETRATO
Il commento di Mimmo Cugini su Mario Gila: "Il difensore spagnolo si è imposto per solidità, puntualità e carisma, diventando un pilastro del reparto arretrato. I numeri hanno certificato l’impatto del centrale spagnolo. Con lui titolare, la squadra è rimasta imbattuta e con la porta inviolata nelle sfide contro Venezia e Lecce. Al contrario, il muro difensivo ha ceduto nelle due trasferte di Torino, contro i granata e contro la Juventus: in entrambe le occasioni, il Milan ha subito gol nei minuti di recupero, dopo che Gila era già stato sostituito a causa di lievi problemi fisici".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan