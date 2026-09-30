Modric ringrazia il pubblico di Siviglia: "Grazie mille Spagna"

Luka Modric è stato accolto con una standing ovation di tutto lo stadio di Siviglia ieri sera: nel post gara, sui social, il fuoriclasse ha ringraziato

Per Luka Modric una partita con la Spagna non sarà mai come le altre. La carriera del fuoriclasse croato dice che, di fatto, la Spagna è diventata la seconda casa per Modric, che ha disputato 13 stagioni al Real Madrid salutando la Casa Blanca da giocatore più vincente di sempre nella storia del club. Per questo ieri, in occasione di Spagna-Croazia di UEFA Nations League c'era attesa per vedere il milanista in campo davanti a un pubblico, amico o avversario, che lo ha amato molto e lo ha visto scrivere pagine di sport.

MODRIC RINGRAZIA LA SPAGNA PER LA STANDING OVATION

Partito dalla panchina, Modric è stato inserito dal CT Bilic solo al minuto 81, a gara ormai compromessa. Quello che è accaduto è quanto succede solamente ai grandi di questo gioco. Tutti i 40mila dell'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia, spagnoli e croati non fa differenza, si sono alzati in piedi e hanno tributato una meravigliosa standing ovation al fuoriclasse del Milan, con tanto di nome scandito più volte da tutta la folla. Al termine della partita, finita 4-1 per la Spagna, Luka Modric ha ringraziato i tifosi spagnoli con una storia su Instagram: "Grazie mille Spagna"