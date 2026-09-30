Gozzini: "Ballottaggio interno Moreira e Cisse va oltre il premio per la prossima partita"

L'infortunio di Alexis Saelemaekers non si sa che risvolti potrebbe avere nel prossimo futuro. Quello che è sicuro, per il momento, è che gli esami hanno scongiurato problemi a lungo termine, non essendoci lesioni nè ossee nè ai legamenti. Le condizioni del belga saranno valutate giorno per giorno ma intanto Amorim dovrà trovare delle controindicazioni almeno per la gara con il Sassuolo tra dieci giorni per la quale non è certoc he Saelemaekers possa recuperare. Alessandra Gozzini della Gazzetta dello Sport ha lanciato un balottaggio tra Moreira e Cisse.

Il commento di Alessandra Gozzini su Moreira e Cisse: "Il ballottaggio interno tra Moreira e Cisse va oltre il premio per la prossima partita: chi uscirà vincitore potrà ritagliarsi spazio subito e magari una parte da protagonista anche in futuro. Entrambi lo sono stati per poi finire di nuovo tra le comparse: Cisse è stata la rivelazione di inizio campionato, con il primo gol rossonero della stagione al Torino e il bis in casa della Juventus. Il momento decisivo è stato nella trasferta di Roma con la Lazio: Cisse titolare ma senza gol e spunti e Moreira che subentra con la doppietta salva risultato. Contro il Lecce, partita successiva, Cisse è poi rimasto per novanta minuti in panchina. Lo spazio concesso a Moreira, ventuno minuti finali, è stato invece riempito con un altro gol, il terzo"