Cosa rendeva il Milan speciale? Sheva: "Tanti campioni e brave persone"

Andriy Shevchenko ha espresso il suo parere, nello speciale di Sky Sport per i suoi 50 anni, su cosa rendeva speciale il suo Milan

Per descrivere Andriy Shevchenko per il MIlan basterebbe semplicemente dire che con 175 gol segnati in 322 presenze, l'Usignolo di Kiev è il secondo marcatore della storia rossonera. Per questo oggi, martedì 29 settembre, giorno del 50° compleanno di Sheva, per ogni tifoso milanista è una grande festa (senza contare il fatto che è anche lo stesso giorno di nascita di Silvio Berlusconi). Nello speciale che Sky Sport gli ha dedicto in occasione di questo grande traguardo, Shevchenko ha parlato del perchè il suo Milan era tanto speciale.

Andriy Shevchenko su cosa rendeva il Milan così speciale ai suoi tempi: “Per prima cosa aveva tanti campioni e tante brave persone. Tante persone intelligenti. Quando hai un gruppo di persone che hanno fame di vincere, persone con grande talento, intelligenti… Crei velocemente un gruppo, con un rapporto vero tra amici e compagni di squadra. Gli allenamenti erano competitivi e difficili, in quel gruppo c’era tanta voglia di competere. Questo era bellissimo. Ogni allenamento sembrava quasi una battaglia”.