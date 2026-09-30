Serbia, Pavlovic parte per Monaco ma rimane in dubbio per la sfida alla Germania

Il difensore del Milan Strahinja Pavlovic, uscito acciaccato dalla sfida con l'Olanda, partirà per la Germania nonostante rimanga in dubbio

Nel corso del secondo impegno della sua sosta con la Serbia, il difensore rossonero Strahinja Pavlovic ha dovuto abbandonare il campo al 71° minuto contro l'Olanda. Il calciatore è uscito dal campo zoppicando e per questo ha destato un po' di preoccupazione nello staff del CT Paunovic oltre che in tutti i tifosi rossoneri che ben sanno quanto il calciatore sia importante nella difesa di Ruben Amorim. Nei giorni scorsi la federazione serba non ha comunicato nulla che, in questi casi, solitamente è una buona notizia.

SERBIA, PAVLOVIC PARTE PER MONACO MA RIMANE IN DUBBIO

Gli aggiornamenti sulla situazione di Strahinja Pavlovic arrivano direttamente dal quotidiano serbo Blic che ha riportato come il difensore milanista salirà effettivamente sull'aereo destinazione Monaco di Baviera. Domani la Serbia sfida fuori casa la Germania di Jurgen Klopp alle 20.45. Pavlovic dunque ci sarà ma ancora non è chiaro se giocherà o se partirà dalla panchina, oppure ancora se verrà lasciato totalmente a riposo. È comunque possibile che ritorni in campo poi nell'ultimo impegno della sosta in casa dell'Olanda.