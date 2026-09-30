Cugini: "Milan, Gila è la guida che mancava al reparto difensivo"
Il Milan si gode Mario Gila. Il difensore spagnolo, oggi, è sicuramente l'acquisto estivo rossonero che ha avuto l'impatto migliore. È vero che c'è Diego Moreira che ha segnato tre gol ma a livello globale, per il modo in cui gioca il club rossonero con Ruben Amorim, un difensore forte e con le caratteristiche dello spagnolo era davvero necessario. Lo pensa anche il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Cugini che oggi ne ha scritto sulla rosea.
MILAN, GILA È LA GUIDA CHE MANCAVA AL REPARTO
Il commento del giornalista Mimmo Cugini sull'importanza di Mario Gila per il Milan: "Amorim ha individuato in Gila un elemento ormai imprescindibile. Nelle prime fasi delicate della stagione, come nella partita contro il Lecce, l’allenatore non ha esitato ad affidarsi a lui, schierandolo sia in una linea a tre che in una difesa a quattro. La sua duttilità e la sua affidabilità lo hanno reso la guida che mancava al reparto, capace di offrire un senso della posizione e dell’anticipo di livello superiore".
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