Pellegatti: "Io ve la butto così, non m'interessa: con il Milan in Champions, mi auguro che Modric resti"

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul futuro di Luka Modric, centrocampista del Milan.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul futuro di Luka Modric, centrocampista del Milan: "Il pubblico di Siviglia si è alzato in piedi per applaudire Modric in Spagna-Croazia. Io sì, magari altri meno, sono consapevole del carisma, dell'importanza e della gioia di avere un grande giocatore come Modric con la maglia del Milan. Vorrei che il Milan vincesse qualcosa con lui, perché il Milan merita di onorare Modric e Modric merita di essere onorato dal Milan. Mi dispiacerebbe se finisse la carriera senza un ultimo guizzo.

Ve la butto così: non mi interessa se il Milan andasse in Champions League da primo, secondo, terzo o quarto posto. Vorrei proprio per la carriera di Modric - e magari lui non è d'accordo, però non mi sembra assolutamente stanco, anche ieri ha effettuato un paio di finte straordinarie - che il dio del tempo non si accanisse contro questi fuoriclasse. Questi campioni dovrebbero essere esentati dal passare degli anni, perché hanno offerto così tante gioie ed emozioni da non meritare di uscire dai nostri occhi e dal nostro cuore. Ebbene, se il Milan dovesse arrivare in Champions League, mi auguro che qualcuno parli con Modric. Se giocasse sui livelli di questa stagione, dove sta giocando bene - non a ritmi elevatissimi, ma bene, perché come diceva Liedholm non è un problema di ritmi: il campione non suda, fa sudare la palla - allora Luka Modric fa sudare la palla.

Io mi auguro che Luka Modrićcpossa essere convinto a giocare un altro anno nel Milan. Vorrei che la sua stagione si chiudesse bene, così come si è conclusa per tanti grandi campioni che hanno militato nel Milan pur non essendo più giovanissimi. Me lo auguro veramente".