Giustiniani: "Musah non può essere più indispensabile di Modric. C’è qualcosa che non va"

Gabriele Giustianiani, telecronista di Dazn, si è così espresso a allMilan.it sull'operato in questo inizio di stagione di Ruben Amorim.

Gabriele Giustianiani, telecronista di Dazn, si è così espresso a allMilan.it sull'operato in questo inizio di stagione di Ruben Amorim: “Penso che ad Amorim debba esser dato tempo. Ma credo anche che sia l’allenatore che deve adattarsi ai giocatori e non continuare a perseverare. Al Milan manca qualche assaltatore, un esempio è Musah. Ottimo giocatore, ma non può essere più indispensabile di Modric. C’è qualcosa che non va”.

MUSAH ORA È IN NAZIONALE

Orfani di Christian Pulisic, rimasto a Milanello in questa sosta per ritrovare la condizione, gli Stati Uniti stanno lanciando tanti nuovi giovani promettenti. Lo hanno fatto anche nella notte italiana vincendo l'amichevole contro il Cile per 4-2. In una serata emozionante per il saluto a Tim Ream, uno degli storici capitani che ha deciso di salutare la Nazionale, la formazione di Pochettino ha calato il poker grazie a Berhalter, Hall, Richards e Albert. Per il centrocampista rossonero Yunus Musah, panchina per 90 minuti. Dopo aver giocato un'ora contro il Perù, lo aspettiamo in campo nei prossimi impegni.

STATI UNITI, I PROSSIMI IMPEGNI DI MUSAH

I prossimi due impegni degli Stati Uniti in amichevole, in cui ci sarà sicuramente nuovamente spazio per Yunus Musah:

Stati Uniti-Messico, domenica 4 ottobre ore 04.00 (ora italiana), Glendale - Amichevole

Stati Uniti-Canada, mercoledì 7 ottobre ore 02.00 (ora italiana), Saint Paul - Amichevole