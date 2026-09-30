Pasotto: "Non è da escludere, all'occorrenza. di vedere Moreira anche sulla trequarti"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Diego Moreira, esterno belga del Milan classe 2004.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Diego Moreira, esterno belga del Milan classe 2004: "E' la grande rivelazione degli ultimi giorni. Un impatto esplosivo in un Milan che aveva necessità vitale di trovare nuove fonti di energia. Diego arriva da una scorsa stagione in cui è stato impiegato per lo più sulla fascia sinistra, ma Amorim - nel "gioco delle coppie" che ha in mente - ha spiegato di considerarlo l'alter ego di Chukwueze a destra. Ad ogni modo, sino a questo momento il tecnico portoghese lo ha impiegato su entrambe le corsie, ma non solo: nell'ultimo spicchio di partita, entrato al posto di Saelemaekers, si è mosso per vie centrali, anche se del 3-4-2-1 di Amorim ormai restava ben poco. Tradotto: non è da escludere, all'occorrenza. di vederlo anche sulla trequarti. Soluzione un po' forzata, ma non campata per aria".

MOREIRA SQUALIFICATO COL BELGIO

Vince 1-0 la Francia di mister Zidane contro il Belgio di Mark van Bommel. Decisivo un gol nel finale di gara di Olise. Una vittoria meritata dei francesi, protagonisti della gara e più volte vicini al gol, arrivato solamente all'88'. Non ha giocato Adrien Rabiot, preservato da Zidane, mentre nel Belgio è stato nuovamente protagonista Diego Moreira. Dopo la buona prestazione offerta all'Olimpico contro l'Italia, stadio in cui ha trovato i suoi primi gol in rossonero, questa sera la prestazione dell'esterno milanista è stata poco pimpante, poco brillante. Inizialmente partito come esterno di destra, su indicazioni del ct van Bommel ha poi cambiato fascia giocando a sinistra, senza però grandissimi risultati. Sostituito al 63', Diego è stato anche ammonito al 19', era diffidato e salterà così la sfida contro la Turchia.