Gozzini fa notare: "Nella classifica dei cross, i rossoneri sono decimi in A: anche così va esaltato Ramos"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul coinvolgimento di Goncalo Ramos nel Milan.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul coinvolgimento di Goncalo Ramos nel Milan: "Gonçalo Ramos non ha ancora concesso il bis rossonero del gol segnato al Venezia: è fermo a una sola rete segnata tra campionato ed Europa League. Ha invece dato seguito al primo gol col Milan in nazionale: due sere fa ha spinto il Portogallo alla vittoria sulla Norvegia di Haaland. Complice il portiere avversario Nyland, il cui passaggio rasoterra è stato intercettato dall’attaccante e trasformato in un pallonetto vincente. Poi, la personale doppietta sfiorata due volte: un gol annullato, sempre su un disimpegno distratto di Nyland, ma cancellato dal fuorigioco. Dopo, nel riprendere una palla di Leao finita sulla traversa, Ramos aveva allargato da due passi. Restano così 12 i gol in 29 presenze con la nazionale. Una media da attaccante di razza.

È lecito invece interrogarsi sui numeri da centravanti rossonero. Fermandosi alle cifre (un gol in 535 minuti totali) ma anche andando oltre, o meglio indietro: la costruzione di gioco valorizza le sue caratteristiche di bomber d’area? Contro il Lecce, ultima partita con il Milan, Gonçalo non ha mai calciato in porta e neppure fuori. Ha però fatto segnare Rabiot con un perfetto assist e offerto il solito prezioso contributo in favore della squadra. Corre tanto e addirittura più di tutti, duella e gioca di sponda, altra specialità nella quale emerge più degli altri. Resta il nodo: il centravanti del nuovo Milan votato all’attacco non fa neppure presenza in area di rigore. Come scioglierlo? Amorim aveva esaltato le abilità aeree di Gonçalo, capace di svettare anche tra più marcatori avversari. Di testa Ramos aveva segnato il gol vittoria alla Croazia nei sedicesimi di finale del mondiale americano: torsione perfetta su cross perfetto. A far partire la palla fu il piede destro dell’ex Rafa Leao, mentre coi tempi giusti Gonçalo si era liberato di due difensori croati. Ecco, al Milan di oggi servono più cross: nella classifica specifica i rossoneri sono decimi in A e nessuno dei tanti esterni si è distinto nel servizio. Così le capacità in elevazione di Ramos non possono emergere: Amorim chiederà più palloni in area dalle fasce".