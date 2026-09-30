Serafini: "Amorim sembra essersi convinto che prima si scelgono i titolari, prima si plasmano idee, strategie, filosofia, moduli"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sulle scelte di Ruben Amorim.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sulle scelte di Ruben Amorim: "Ruben Amorim sembra essersi convinto che il lavoro di un nuovo allenatore alla guida di una nuova rosa, viene semplificato in maniera esponenziale quanto prima si scelgono gli 11 titolari e intorno ad essi, non senza di loro, si plasmano idee, strategie, filosofia, moduli. Sarebbe stato molto meglio anticipare la svolta in Europa League nell'appuntamento storico con il Benfica, ma pazienza. Oggi abbiamo Maignan, Gila, De Winter, Pavlovic, Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira, Pulisic, Cisse e Ramos. Da qui e da questi bisogna ripartire dopo la sosta, con una o due variabili iniziali e basta. Gli esperimenti, i provini, il casting: tutto finito, grazie.

Gerry Cardinale è più presente. Gerry Cardinale arriva in elicottero. Gerry Cardinale va in tribuna. Gerry Cardinale va negli spogliatoi, parla con Amorim, mette la testa su tutto. Niente di clamoroso: è così che bisogna fare quando un investimento da centinaia di milioni si dimostra un clamoroso fallimento, nessun comparto escluso. È così che fa una persona intelligente quando prende atto della montagna di errori che ha commesso, a cominciare dalle deleghe. È così che fa un uomo quando è stufo di essere contestato e messo alla berlina, quando ammette di non averci capito niente, ma proprio niente".