Letizia avverte: "Potrebbe pure essere pretattica, ma oggi il Milan non conferma il nome di Krosche"

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul nome per la dirigenza rossonera di Marcus Krosche.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul nome per la dirigenza rossonera di Marcus Krosche: "Marcus Krosche è il deus ex machina dell'Eintracht Francoforte. Già in estate era stato contattato per questo ruolo, solitamente lavorando in tandem e in collaborazione con Timmo Hardung, dirigente a sua volta molto quotato, competente e suo braccio destro. In estate sembravano entrambi vicinissimi al Milan, per una trattativa poi bloccatasi per il no dell'Eintracht Francoforte che non ha concesso il via libera, qualcuno dice anche innervosito dal fatto che Krosche avesse praticamente già l'accordo con il club rossonero.

Il nome di Krosche è stato nelle ultime ore rilanciato dalla stampa e vi dico cosa mi risulta, senza pretendere di avere la verità in tasca, tutt'altro: dal lato Milan in questo momento questo profilo non trova conferme. Chiaro che potrebbe trattarsi di semplice pretattica, però siamo abituati a fare informazione attenendoci a ciò che ci risulta. Nel momento in cui, da sponda societaria rossonera, il nome di Krosche non solo non viene confermato ma viene un po' spento, questo è ciò che possiamo riportarvi. Oggi, secondo me, è inutile fare la conta dei nomi perché poi si riparte da capo, con un profilo dopo l'altro".