Bianchin: "La voglia di firmare il rinnovo verrà a tutti in fretta se Pulisic sarà quello di Milan-Lecce"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Christian Pulisic, attaccante americano del Milan.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Christian Pulisic, attaccante americano del Milan: "Capitan America non ha un contratto da supereroe: ha firmato fino al 2027, con opzione della società per un'altra stagione. Attaccabile. Il Milan per questo pensa al rinnovo, anche se sul tema non ci sono state novità nelle ultime settimane, soprattutto perché CP11 si è concentrato sul recupero dall'infortunio del Mondiale, un edema osseo nella zona di giunzione tra tibia e perone. Il momento di prendere una calcolatrice però arriverà presto, probabilmente tra l'autunno e l'inverno... e parecchio incideranno prestazioni e risultati. Se Pulisic sarà quello di Milan-Lecce - in una parola, decisivo - la voglia di firmare verrà a tutti. In fretta".

PULISIC INCONTRA I TIFOSI AL MILAN STORE SAN SIRO

Il numero 11 rossonero vi aspetta giovedì 1 ottobre alle 17.00. Di nuovo in campo, di nuovo in gol e subito protagonista. Dopo il rientro e il premio di MVP, per Christian Pulisic è arrivato anche il momento di riabbracciare da vicino i tifosi rossoneri. L'appuntamento è fissato per giovedì 1 ottobre alle 17.00 al Milan Store San Siro. Sarà l'occasione di incontrare Christian da vicino e condividere con lui un momento tutto rossonero. Per partecipare all'evento sarà necessario possedere il biglietto numerato - solo 60 i posti disponibili - che verrà distribuito nella mattinata di giovedì stesso allo Store, dando l'accesso all'esclusivo Meet&Greet. Tifosi, vi aspettiamo!