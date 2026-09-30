Tre giocatori del Milan hanno giocato tutti i minuti in questa stagione

Sono solamente tre i giocatori del Milan che in questa stagione sono scesi tutti i minuti in campo con la maglia rossonera

Ruben Amorim sta cercando di trovare una sua ricetta per far crescere e rendere al meglio il Milan. Sono stati fatti alcuni esperimenti nelle prime uscite stagionali e probabilmente dopo la sosta il tecnico portoghese arriverà con le idee ancora più chiare. Sicuramente, perà, nelle prime partite l'allenatore ha trovato anche alcuni punti fermi. Ci sono infatti tre giocatori della rosa che hanno giocato tutti i minuti di tutte e 6 le partite disputate dal Milan fino a questo momento: le cinque di Serie A e quella di Europa League contro il Benfica.

MILAN, TRE GIOCATORI HANNO GIOCATO TUTTI I MINUTI

All'interno della rosa rossonera sono tre i calciatori che hanno giocato tutti i minuti, 540 per la precisione. Uno è forse quello più scontato, il portiere e capitano Mike Maignan. Gli altri due sono entrambi difensori e si tratta di Koni De Winter e Strahinja Pavlovic. Il portiere francese è l'unico de tre ad aver disputato tutti i minuti della stagione in generale, anche considerando la Nazionale: De Winter ha collezionato due panchine con il Belgio e Pavlovic è uscito acciaccato nel corso della ripresa del secondo impegno con la Serbia. Tornando sulla classifica solamente relativa al Milan, è da segnalare il quarto posto di Ramos con 535 minuti complessivi giocati.