Athekame ancora titolare con la Svizzera: la sua pagella

Altra gara da titolare con la Svizzera per Zachary Athekame: la pagella di RSI Sport per il giocatore di proprietà del Milan

Ormai Zachary Athekame sembra essere divenuto una solida realtà della Svizzera. Non convocato per i Mondiali, il rendimento travolgente di questo inizio stagione con la maglia del Lione ha convinto il CT Murat Yakin non solo a convocarlo ma anche ad affidargli la fascia destra per le partite con Macedonia del Nord e Scozia. Nel suo esordio assoluto aveva messo a referto ben due assist per Zeki Amdouni, ieri a Glasgow la sua partita è stata molto più contenuta anche perché non gli è stato richiesto uno sforzo eccessivo. La prestazione è stata comunque sufficiente.

ATHEKAME, LA SUA PAGELLA CON LA SVIZZERA

Altri 90 minuti molto solidi di Zachary Athekame con la Svizzera. Il calciatore del Lione, ma di proprietà del Milan, è stato premiato con la sufficienza nelle pagelle a cura della redazione di RSI Sport. Il giudizio globale: "Non deve rincorrere nessuno e passa una serata serena. Spinge poco, ma è una scelta: il traffico svizzero viaggia soprattutto sull’altra corsia".