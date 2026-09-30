Buon compleanno Frank Rijkaard! Il messaggio di auguri del Milan
Oggi non è solo il compleanno di Olivier Giroud, oggi festeggia anche un'autentica leggenda rossonera come Frank Rijkaard. Il campione olandese del Milan, che ha scritto pagine indelebili della storia del club insieme ai connazionali Gullit e van Basten, nella giornata di oggi compie 64 anni. E il Milan lo ha voluto ricordare, come è giusto che sia, con un messaggio di auguri sui propri canali social che recita così: "Un vero generale del centrocampo. Goditi la giornata Frank!".
Frank Rijkaard ha giocato per 5 stagioni al Milan, in cui ha vinto tutto. In totale ha collezionato 201 presenze ufficiali, condite da 26 gol. Ma è la bacheca che fa realmente impallidire. Questi tutti i trofei vinti in rossonero, come riporta magliarossonera.it: 2 Scudetti (1991-92, 1992-93), 2 Coppe dei Campioni (1989, 1990), 2 Coppe Intercontinentali (1989, 1990), 2 Supercoppe Europee (1989, 1990), 1 Supercoppa di Lega (1989). Una vera e propria leggenda del Milan e del calcio: auguri Frank!
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