Svizzera, Jashari (quasi) impeccabile nei passaggi: la sua pagella contro la Scozia

Ardon Jashari ha giocato un'altra buona gara con la maglia della Svizzera, in casa della Scozia: la sua pagella a cura di RSI Sport

Anche nella serata di ieri la Svizzera ha vinto e lo ha fatto segnando tre gol, senza subirne alcuno. Dopo la Macedonia del Nord, questa volta è la Scozia a dover alzare bandiera bianca al cospetto della formazione elvetica che si è presa così saldamente il comando del gruppo 1 di UEFA Nations League della Lega B. In campo da titolare Ardon Jashari, anche questa volta per sostituire Granit Xhaka che è stato escluso dalle convocazioni per problemi di natura disciplinare. Se con la Macedonia ha giocato 90 minuti, questa volta il milanista è stato sostituito al 70° minuto.

SVIZZERA, LA PAGELLA DI ARDON JASHARI

In generale un'altra buona prova di Ardon Jashari con la Svizzera, anzi anche migliore rispetto a quella di qualche giorno fa a Skopje. I colleghi di RSI Sport hanno preparato le pagelle dei calciatori elvetici e hanno premiato Jashari con un 4.5 in pagella, che nella scala di voti rossocrociati equivale a un 6.5. Il giudizio recita così: "Con la Scozia in dieci il suo compito è semplice: tenere il pallone e farlo girare. Missione compiuta. 98% di passaggi riusciti. Più ragioniere che artista, ma i conti tornano".