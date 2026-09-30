Musah assiste dalla panchina alla vittoria degli Stati Uniti sul Cile

Musah assiste dalla panchina alla vittoria degli Stati Uniti sul CileMilanNews.it
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Oggi alle 08:24News
di Francesco Finulli
Gli Stati Uniti hanno sconfitto il Cile in amichevole per 4-2: Yunus Musah, centrocampista rossonero, è rimasto in panchina tutta la gara

Orfani di Christian Pulisic, rimasto a Milanello in questa sosta per ritrovare la condizione, gli Stati Uniti stanno lanciando tanti nuovi giovani promettenti. Lo hanno fatto anche nella notte italiana vincendo l'amichevole contro il Cile per 4-2. In una serata emozionante per il saluto a Tim Ream, uno degli storici capitani che ha deciso di salutare la Nazionale, la formazione di Pochettino ha calato il poker grazie a Berhalter, Hall, Richards e Albert. Per il centrocampista rossonero Yunus Musah, panchina per 90 minuti. Dopo aver giocato un'ora contro il Perù, lo aspettiamo in campo nei prossimi impegni.

STATI UNITI, I PROSSIMI IMPEGNI DI MUSAH

I prossimi due impegni degli Stati Uniti in amichevole, in cui ci sarà sicuramente nuovamente spazio per Yunus Musah:

Stati Uniti-Messico, domenica 4 ottobre ore 04.00 (ora italiana), Glendale - Amichevole

Stati Uniti-Canada, mercoledì 7 ottobre ore 02.00 (ora italiana), Saint Paul - Amichevole