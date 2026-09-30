Lo score dei rossoneri impegnati ieri in Nazionale: due vittorie e due sconfitte

Due vittorie e due sconfitte: questo il bottino dei quattro rossoneri impegnati ieri con la maglia delle rispettive Nazionali

Nella giornata di ieri sono scesi in campo tre calciatori del Milan con le maglie delle rispettive Nazionali. Il bottino a fine giornata recita: due vittorie e due sconfitte. Malissimo la Nigeria di Samuel Chukwueze che prende tre gol e ne segna zero contro la modesta Guinea-Bissau: neanche un minuto per il milanista. La Croazia di Luka Modric travolta dalla Spagna a Siviglia per 4-1: il rossonero è entrato nei minuti finali tra l'ovazione del pubblico spagnolo. Benissimo la Svizzera di Jashari che segna altri tre gol, questa volta in casa della Scozia (0-3). Gli Stati Uniti di Musah, nella notte italiana, hanno vinto 4-2 contro Cile: il centrocampista del Diavolo ha assistito a tutta la gara dalla panchina.

NAZIONALI, LO SCORE DEI ROSSONERI IMPEGNATI IERI

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Panchina

AFCON Qualification, Guinea-Bissau-Nigeria 3-0

Luka Modric (Croazia)

Subentrato, 9 minuti in campo

UEFA Nations League, Spagna-Croazia 4-1

Ardon Jashari (Svizzera)

Titolare, 70 minuti in campo

UEFA Nations League, Scozia-Svizzera 0-3

Yunus Musah (Stati Uniti)

Panchina

Amichevole, Stati Uniti-Cile 4-2