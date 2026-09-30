Lo score dei rossoneri impegnati ieri in Nazionale: due vittorie e due sconfitte
Nella giornata di ieri sono scesi in campo tre calciatori del Milan con le maglie delle rispettive Nazionali. Il bottino a fine giornata recita: due vittorie e due sconfitte. Malissimo la Nigeria di Samuel Chukwueze che prende tre gol e ne segna zero contro la modesta Guinea-Bissau: neanche un minuto per il milanista. La Croazia di Luka Modric travolta dalla Spagna a Siviglia per 4-1: il rossonero è entrato nei minuti finali tra l'ovazione del pubblico spagnolo. Benissimo la Svizzera di Jashari che segna altri tre gol, questa volta in casa della Scozia (0-3). Gli Stati Uniti di Musah, nella notte italiana, hanno vinto 4-2 contro Cile: il centrocampista del Diavolo ha assistito a tutta la gara dalla panchina.
NAZIONALI, LO SCORE DEI ROSSONERI IMPEGNATI IERI
Samuel Chukwueze (Nigeria)
Panchina
AFCON Qualification, Guinea-Bissau-Nigeria 3-0
Luka Modric (Croazia)
Subentrato, 9 minuti in campo
UEFA Nations League, Spagna-Croazia 4-1
Ardon Jashari (Svizzera)
Titolare, 70 minuti in campo
UEFA Nations League, Scozia-Svizzera 0-3
Yunus Musah (Stati Uniti)
Panchina
Amichevole, Stati Uniti-Cile 4-2
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