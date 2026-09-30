Nazionali, oggi solamente un giocatore rossonero in campo

Solamente un calciatore del Milan scenderà in campo con la sua Nazionale nella giornata di oggi: si tratta del giovane Vladimirov

Dopo diversi giorni consecutivi in cui sono stati impegnati molti calciatori del Milan con le rispettive Nazionali, nella giornata di oggi sarà solamente un rossonero a scendere in campo. E si tratta del giovane Valeri Vladimirov, difensore classe 2008 che gioca principalmente per Milan Futuro ma che figura nei quadri della prima squadra. Il calciatore sarà impegnato con la sua Bulgaria U21 in una partita cruciale verso la qualificazione al prossimo Europeo U21.

La Bulgaria U21 nella prima gara di questa sosta ha vinto allo scadere 2-1 contro il Portogallo, una vittoria di grandissimo rilievo: Vladimirov ha giocato tutto il secondo tempo. Oggi alle ore 18, a due gare dal termine, i bulgari si giocano il secondo posto con la Cechia, in trasferta. La formazione boema ha un solo punto di vantaggio sulla Bulgaria terza: in palio il posto che può valere lo spareggio.

Cechia-Bulgaria, mercoledì 30 settembre ore 18.00, Hradec Králové - Qualificazioni Europeo Under 21