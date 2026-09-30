Ripresi gli allenamenti a Milanello: dopodomani amichevole contro il Padova

Il Milan ha ripreso a lavorare a Milanello con i calciatori non convocati in Nazionale: dopodomani il test a porte chiuse con il Padova

Nella giornata di ieri il Milan ha ripreso a lavorare a Milanello dopo oltre una settimana. L'inedita sosta lunga ha permesso a Ruben Amorim di concedere ai calciatori non convocati un periodo di ferie bonus. Da ieri, però, si è ripreso a fare sul serio con alcuni giocatori rimasti - come Gabbia, Pulisic e non solo - che potranno ritrovare la condizione fisica e atletica migliore. Subito un piccolo problema nell'allenamento di ieri per Alexis Saelemaekers: trauma alla caviglia, per fortuna senza lesioni.

Per tenere allenati i giocatori della prima squadra rimasti a Milano e per far ritrovare la condizione a chi ne ha bisogno, dopodomani il Milan ha programmato un'amichevole a porte chiuse a Milanello contro il Padova, squadra di Serie B. Si giocherà alle 11.30 di venerdì 2 ottobre. Nella giornata di domani, invece, Christian Pulisic si recherà al Milan Store di San Siro per incontrare i tifosi in un Meet&Greet: solamente in 60 avrannno l'occasione di incontrare l'americano dal vivo.