Oggi la Nations League in pausa: domani torna con due rossoneri impegnati
Nella giornata di oggi la UEFA Nations League si prende una pausa, per staccare perfettamente tra le due giornate iniziali e le successive due di questa nuova edizione della competizione continentale per Nazionali. Si ricomincerà domani con due calciatori rossoneri impegnati: si tratta di Strahinja Pavlovic della Serbia, che nell'ultima partita ha avuto qualche problemino ma è rimasto in ritiro, e di Gonçalo Ramos del Portogallo, autore di un gol contro la Norvegia e candidato a una nuova maglia da titolare. Domani saranno impegnati anche Estupinan in amichevole e i tre giovani dell'Italia U21: Bartesaghi, Cisse e Camarda.
MILAN, I NAZIONALI IMPEGNATI DOMANI
Tutti i calciatori rossoneri impegnati domani con le rispettive Nazionali:
Pervis Estupiñan (Ecuador)
Giappone-Ecuador, giovedì 1 ottobre ore 12.10, Yokohama - Amichevole (Kirin Cup)
Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e Alphadjo Cisse (Italia Under 21)
Armenia-Italia, giovedì 1 ottobre ore 18.30, Yerevan - Qualificazioni Europeo Under 21
Gonçalo Ramos (Portogallo)
Danimarca-Portogallo, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Copenhagen - UEFA Nations League
Strahinja Pavlović (Serbia)
Germania-Serbia, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Monaco - UEFA Nations League
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