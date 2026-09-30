Oggi la Nations League in pausa: domani torna con due rossoneri impegnati

La Nations League si prende un giorno di pausa: domani si riparte con due rossoneri in campo. Altri quattro impegnati in altre competizioni

Nella giornata di oggi la UEFA Nations League si prende una pausa, per staccare perfettamente tra le due giornate iniziali e le successive due di questa nuova edizione della competizione continentale per Nazionali. Si ricomincerà domani con due calciatori rossoneri impegnati: si tratta di Strahinja Pavlovic della Serbia, che nell'ultima partita ha avuto qualche problemino ma è rimasto in ritiro, e di Gonçalo Ramos del Portogallo, autore di un gol contro la Norvegia e candidato a una nuova maglia da titolare. Domani saranno impegnati anche Estupinan in amichevole e i tre giovani dell'Italia U21: Bartesaghi, Cisse e Camarda.

MILAN, I NAZIONALI IMPEGNATI DOMANI

Tutti i calciatori rossoneri impegnati domani con le rispettive Nazionali:

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Giappone-Ecuador, giovedì 1 ottobre ore 12.10, Yokohama - Amichevole (Kirin Cup)

Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e Alphadjo Cisse (Italia Under 21)

Armenia-Italia, giovedì 1 ottobre ore 18.30, Yerevan - Qualificazioni Europeo Under 21

Gonçalo Ramos (Portogallo)

Danimarca-Portogallo, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Copenhagen - UEFA Nations League

Strahinja Pavlović (Serbia)

Germania-Serbia, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Monaco - UEFA Nations League