Saelemaekers di ferma in allenamento: non ci sono lesioni. Il punto

Il quadro sulle condizioni di Alexis Saelemaekers che ieri si è fermato per una distorsione alla caviglia ma ha evitato lesioni

La prima giornata di allenamenti a Milanello dopo otto giorni, ieri, ha subito creato un piccolo grattacapo al tecnico rossonero Ruben Amorim. Nel corso della sessione sul campo del centro sportivo di Carnago, infatti, si è dovuto fermare Alexis Saelemaekers. Il calciatore belga, escluso dalle prime convocazioni del nuovo CT Mark van Bommel, è stato subito sottoposto ad alcuni esami strumentali nel corso del pomeriggio per valutare immediatamente la gravità del suo infortunio alla caviglia.

TRAUMA ALLA CAVIGLIA PER SAELEMAEKERS: ESCLUSE LESIONI

Gli approfondimenti clinici, come appreso da MilanNews.it, hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra per Alexis Saelemaekers. Un grande sospiro di sollievo per il calciatore rossonero ma anche per Ruben Amorim e il suo staff: infatti sono state escluse lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi. La situazione di Saelemaekers sarà dunque valutata di giorno in giorno, considerando che il prossimo impegno ufficiale del Diavolo è previsto domenica 11 ottobre alle 18, tra una settimana e mezzo. Improbabile, invece, che il belga partecipi all'amichevole contro il Padova del prossimo 2 ottobre.