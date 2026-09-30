Giroud cita anche Leao tra i migliori con cui ha giocato: "Talento puro"

Nell'intervista celebrativa per i suoi 40 anni pubblicata su L'Equipe, Olivier Giroud ha parlato dei compagni migliori con cui ha giocato

Oggi è un traguardo importante per Olivier Giroud che compie 40 anni. L'attaccante francese, che in tre anni ha fatto innamorare i tifosi del Milan, si sta esprimendo ancora ai massimi livelli con la maglia del Lille, in Francia, dove sta giocando per la seconda stagione. In occasione di questo suo compleanno speciale, il quotidiano sportivo francese L'Equipe lo ha voluto celebrare con un'intervista in cui parla del suo futuro ma anche di tanti ricordi della sua lunga e vittoriosa carriera.

GIROUD: LEATO TALENTO PURO

Tra le domande che gli sono state fatte, Olivier Giroud ha risposto anche su chi sono i migliori giocatori con cui ha condiviso lo spogliatoio in carriera. La sua risposta: "All'Arsenal Cazorla: qualità tecnica eccezionale con entrambi i piedi. E poi Özil. Al Chelsea Hazard, Willian, Pedro e quei sei mesi con Fabregas, che aveva la stessa intelligenza di Cazorla. In difesa i più duri in allenamento erano David Luiz, Koscielny, Rüdiger, Azpilicueta... dei veri soldati. Al Milan ho giocato con Rafa Leao, un talento puro che sta facendo la carriera che merita. E poi Ibrahimovic, ovviamente!"