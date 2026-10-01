Da Comotto a Camarda fino a Diawara: i giovani del Milan scalpitano e presto avranno le loro chance

Finora Ruben Amorim ha puntato sui più esperti, ma presto darà spazio anche ai più giovani come Diawara, Comotto e Camarda

Durante l'estate, non sono mancate le offerte per tanti giovani giocatori del Milan, ma Ruben Amorim crede in loro e ha voluto trattenere in rosa alcuni di loro: il portiere Lorenzo Torriani, autore di un grande pre-campionato, i difensori Valeri Vladimirov e Sankhoun Diawara, quest'ultimo preso in estate per tre milioni di euro dal Troyes, il centrocampista Christian Comotto, rientrato dal prestito allo Spezia, e gli attaccanti Francesco Camarda, reduce dall'annata a titolo temporaneo al Lecce, e Alphadjo Cisse. A parte quest'ultimo, che ha trovato parecchio spazio e ha già segnato due reti, gli altri non hanno praticamente visto il campo in questo inizio di stagione, ma presto arriverà anche il loro turno.

MILAN, PRESTO SPAZIO ANCHE AI GIOVANI. COMOTTO PRONTO AL DEBUTTO STAGIONALE

A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che fino a questo momento Amorim si è affidato soprattutto ai giocatori più esperti, ma dopo la sosta il Milan è atteso da un vero e proprio tour de force in cui giocherà ogni tre giorni fino alla pausa per le nazionali di novembre e quindi ci sarà spazio anche per i più giovani. Comotto, per esempio, entrerà nelle rotazioni del tencico portoghese a centrocampo e già nelle prossime partite tra Serie A ed Europa League potrebbe fare il suo esordio stagionale. In estate il giovane mediano ha rinnovato il suo contratto perchè il Milan ed Amorim credono fortemente in lui anche se ha solo 18 anni.

MILAN, ANCHE CAMARDA AVRÀ PRESTO LA SUA CHANCE

Un altro che troverà certamente spazio è Camarda che è la prima ed unica alternativa in rosa a Gonçalo Ramos, il quale non potrà giocarle ovviamente tutte. Con il caso Cristiano Ronaldo che scoppiato nel Portogallo, l'ex PSG potrebbe scendere in campo in tutte e due le gare che mancano da disputare ai lusitani e quindi potrebbe tornare a Milanello piuttosto afficato. Se così fosse chissà che contro il Sassuolo alla ripresa non tocchi a Camarda guidare l'attacco rossonero. Anche gli altri giovani avranno le loro chance, in particolare Diawara che dovrà far rifiatare un po' Pavlovic.