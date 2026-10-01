Conticello sui ricorsi per il nuovo stadio: "RedBird e Oaktree non hanno intenzione di abbassare la velocità di crociera"

Filippo Conticello, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle tempistiche per il nuovo stadio di San Siro.

Filippo Conticello, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle tempistiche per il nuovo San Siro: "In cento anni di onorato servizio il caro vecchio San Siro ha conosciuto l’arte dell’attesa: ha saputo aspettare gol, trionfi, coppe e poi concerti, spettacoli d’arte varia, oltre il 90’ perfino un’Olimpiade. Cosa sarà, allora, quest’ultimo mese, o al massimo 40 giorni, prima che venga svelato il bozzetto dell’impianto che sarà: l’evento ad hoc tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, intanto negli studi di Foster+Partners e Manica continuano a perfezionare il disegno e a lavorare alla presentazione patinata. Si tratta dello stesso studio di eccellenza che ha realizzato il nuovo Wembley di Londra in Inghilterra: stadio mitologico e naturale fonte di ispirazione, ma dagli spifferi gli architetti avrebbero mantenuto dettagli del vecchio Meazza.

Qualcosa, intanto, è già cambiato attorno allo stadio e nerazzurri e rossoneri se ne sono accorti una volta tornati a casa dopo l’estate: hanno capito che sarà meglio usare la metro perché, più passa il tempo, più diminuiranno i parcheggi intorno. A giugno è stata abbattuta la biglietteria Sud, residuo per nostalgici di Italia ’90: è un intervento preliminare nell’area, propedeutico al cantiere vero e proprio. Nel frattempo, il Meazza continuerà a ospitare Inter e Milan mentre sorgerà il suo successore accanto: secondo i calcoli del club il nuovo San Siro varrà la vertigine di 2 miliardi e 149 milioni. Resta il passaggio obbligato davanti al Tar per la grandinata di ricorsi dei comitati - nelle prossime settimane è attesa la sentenza - ma Milan e Inter, RedBird e Oaktree, non hanno intenzione di abbassare la velocità di crociera".