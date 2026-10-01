Oggi i tifosi rossoneri potranno incontrare Chris Pulisic

Pulisic protagonista del nuovo Meet&Greet rossonero

Il Milan ha annunciato una nuova occasione di Meet&Greet per i tifosi rossoneri. Oggi alle ore 17, presso lo store del Milan di San Siro, alcuni tifosi avranno la fortuna di salutare Christian Pulisic.

La nota del club sull'evento con il calciatore americano: "Il numero 11 rossonero vi aspetta giovedì 1 ottobre alle 17.00

Di nuovo in campo, di nuovo in gol e subito protagonista. Dopo il rientro e il premio di MVP, per Christian Pulisic è arrivato anche il momento di riabbracciare da vicino i tifosi rossoneri. L'appuntamento è fissato per giovedì 1 ottobre alle 17.00 al Milan Store San Siro. Sarà l'occasione di incontrare Christian da vicino e condividere con lui un momento tutto rossonero.

Per partecipare all'evento sarà necessario possedere il biglietto numerato - solo 60 i posti disponibili - che verrà distribuito nella mattinata di giovedì stesso allo Store, dando l'accesso all'esclusivo Meet&Greet. Tifosi, vi aspettiamo!"