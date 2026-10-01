Ad Halloween c'è il Derby della Madonnina: info sui biglietti

Tutte le info sui biglietti del Derby della Madonnina del 31 ottobre

Derby, basta la parola. Milan-Inter è sempre speciale, è la gara che quando esce il calendario si cerca e si cerchia immediatamente. La 10ª giornata di Serie A 2026/27 si giocherà sabato 31 ottobre alle 20.45 nella notte di Halloween, non manca molto ed è il momento di prenotare il posto a San Siro per un match imperdibile.

BIGLIETTI

Disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e su Vivaticket secondo le seguenti modalità:

Fase Abbonati Secondo Verde: mercoledì 23 settembre dalle ore 12.00 fino alle ore 23.59, ogni abbonato alla stagione 2026/27 al Secondo Verde avrà la possibilità di acquistare 1 biglietto in uno dei settori messi a disposizione, con listino dedicato. Al termine di questa fase, agli abbonati che non hanno acquistato un settore alternativo sarà assegnato un posto nel settore Terzo Blu Est/Ovest, senza oneri aggiuntivi;

Fase Abbonati: da giovedì 24 settembre alle ore 15.00 fino a domenica 27 settembre alle ore 23.59, ogni abbonato alla stagione 2026/27 potrà acquistare 1 biglietto aggiuntivo nei settori disponibili, con listino dedicato;

Fase Milan Club: da venerdì 25 settembre alle ore 15.00 fino a domenica 27 settembre alle ore 23.59, ogni affiliato Milan Club, inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club", potrà acquistare 1 biglietto, intestato a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato;

Fase CRN Card: da lunedì 28 settembre alle ore 15.00 fino a martedì 29 settembre alle ore 23.59, ogni possessore di CRN Card in corso di validità potrà acquistare 1 biglietto nei settori disponibili, con listino dedicato;

Vendita libera: da mercoledì 30 settembre alle ore 15.00, solo in caso di disponibilità residua dalle precedenti fasi.

CAMBIO NOMINATIVO

Per Milan-Inter non sarà attivo il cambio nominativo per i biglietti acquistati in tutte le fasi di vendita; per gli abbonati alla stagione 2026/27 invece il cambio nominativo sarà consentito una sola volta. Gli abbonati di Secondo Anello Verde che sceglieranno di essere spostati al Terzo Anello Blu per la partita Milan-Inter, potranno effettuare il cambio nominativo del loro posto per questa partita, sempre nel limite delle cessioni previste per la tipologia di abbonamento acquistato (Classic/Plus)

MATCHDAY UPGRADES

Fast Track - Consente di evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da 9€ e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.

San Siro Museum Experience - Il museo di San Siro si rinnova e apre le sue porte a tutti i tifosi rossoneri con un servizio esclusivo, grazie alla San Siro Museum Experience: vivi il pre-partita in un'atmosfera unica, usufruendo del servizio di food & beverage incluso mentre ammiri i trofei leggendari e i cimeli storici che hanno scritto la storia del Milan e della Scala del Calcio. Il prezzo di acquisto è di 60€. Tutti i matchday upgrades possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto ha un costo di 35€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.