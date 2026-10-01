Pulisic-Milan, segnali incoraggianti: la statistica dell'americano dopo il gol contro il Lecce

Prosegue lentamente questa lunghissima sosta per le nazionali, e ovviamente spunti e idee di riflessioni sulle tematiche sul mondo Milan si sprecano. Tra queste, il momento di Christian Pulisic in rossonero non è da sottovalutare, anzi. L'americano è rinato nell'ultima gara di campionato contro il Lecce, ritrovando in Serie A un gol che mancava da ben 9 mesi.

E' RINATO PULISIC? LA STATISTICA

Dopo l’assist contro la Lazio, Christian Pulisic ha preso parte ad un gol per due presenze consecutive di Serie A per la prima volta da novembre-dicembre 2025 (tre reti in due partite contro Inter e Torino). Inoltre, Christian Pulisic è tornato al gol 266 giorni dopo l'ultima volta in Serie A, ovvero dal 28 dicembre 2025 contro l'Hellas Verona; da allora, lo statunitense ha calciato ben 39 volte senza trovare la via della rete in campionato, andando a segno con la conclusione numero 40.