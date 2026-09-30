Milan, sul taccuino due giovani del Granada. Uno seguito, l'altro... per caso

Milan interessato a due giovani del Granada: la situazione

Il 12 settembre, mentre il Milan rimontava due gol alla Lazio all’Olimpico con Moreira scatenato, un emissario rossonero si trovava in Spagna, destinazione Granada, con un obiettivo preciso: visionare da vicino Dylan Rodriguez, centrocampista classe 2007 di proprietà del club andaluso. Quel giorno il Granada affrontava l’Albacete in Segunda División, partita terminata 1-1. Rodriguez, però, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.

Gazzetta.it racconta che a prendersi la scena è stato invece un ragazzo di appena 17 anni: Owen Emeka. Un'ala destra spagnola di origini nigeriane che in quella partita ha lasciato un'ottima impressione, tanto da attirare l'attenzione del Milan, che ha iniziato a seguirlo con interesse. Piace, ma al momento non esiste nessuna trattativa. Anche il Real Madrid ha raccolto informazioni e osservato il classe 2009, mentre la clausola rescissoria fissata dal Granada è di 15 milioni di euro.

MILAN SU OWEN EMEKA

Emeka è cresciuto nel settore giovanile del Granada e nella passata stagione, con l'Under 19, ha raggiunto le semifinali del campionato nazionale, arrendendosi proprio al Real Madrid ai tempi supplementari. In quella sfida il giovane attaccante fu tra i migliori in campo e, evidentemente, a Granada qualcuno ha ritenuto che fosse arrivato il momento di metterlo alla prova con i grandi. La risposta è stata immediata. Inserito quest'anno nella rosa della prima squadra, che milita in Segunda División, Emeka ha già collezionato sei presenze, tre delle quali da titolare, trovando anche il primo gol tra i professionisti.

La rete è arrivata proprio contro l'Albacete e racconta bene alcune delle sue caratteristiche: controllo del pallone, protezione con il fisico, due avversari saltati in dribbling e conclusione sul primo palo. Una giocata individuale che gli ha permesso di diventare il secondo marcatore più giovane nella storia del Granada, a 17 anni, 4 mesi e 23 giorni. Un biglietto da visita niente male.

Poco dopo, contro il Leganes, Emeka ha sfiorato anche il secondo centro, venendo fermato soltanto dalla traversa. Il Granada crede nel ragazzo e lo scorso aprile gli ha fatto firmare un rinnovo fino al 2031. In Andalusia c'è anche chi lo accosta a Jude Bellingham per struttura fisica e statura, mentre in questa pausa per le nazionali è arrivata la convocazione con la Spagna Under 18, impegnata nella preparazione al Mondiale di categoria in Qatar, in programma dal prossimo 19 novembre. Due curiosità completano il profilo: Emeka festeggia i gol con un'esultanza che ricorda quella di Franck Kessié, saluto militare compreso, ed è rappresentato da un'agente donna, riporta l'edizione online della rosea.

MILAN, PIACE ANCHE DYLAN RODRIGUEZ

L'osservatore rossonero, però, era arrivato a Granada per Dylan Rodriguez e il centrocampista resta sul taccuino del Milan. Classe 2007, mancino, Rodriguez è un centrocampista centrale con caratteristiche piuttosto dinamiche per il calcio spagnolo. Più box-to-box che regista puro, può ricoprire diversi ruoli: mezzala, trequartista e, all'occorrenza, anche ala sinistra. Il suo riferimento è Pedri, anche se per caratteristiche i due sono giocatori differenti. Rodriguez è arrivato al Granada un anno fa e ha recentemente rinnovato il proprio contratto fino al 2028. Finora ha avuto molto meno spazio rispetto a Emeka con la prima squadra: appena 24 minuti complessivi, tutti raccolti contro l'Eibar entrando dalla panchina. Anche lui, però, si era messo in evidenza nel campionato nazionale Under 19 della scorsa stagione, arrivando fino alla semifinale contro il Real Madrid. Una partita nella quale si era fatto notare anche per un episodio meno positivo: Rodriguez era stato espulso per proteste dopo un rigore assegnato ai Blancos.

Il viaggio a Granada aveva quindi un obiettivo preciso, ma ha regalato al Milan una scoperta inattesa. Emeka ha vissuto uno dei giorni più importanti della sua giovane carriera senza sapere che, sugli spalti, ci fosse un osservatore rossonero arrivato per seguire un altro giocatore. Il classe 2009 piace parecchio al Milan. La clausola è fissata a 15 milioni di euro, anche se non è da escludere che il Granada possa eventualmente prendere in considerazione una cifra inferiore. Al momento, comunque, non ci sono trattative avanzate. Nel caso in cui il Milan decidesse di affondare il colpo, l'idea sarebbe quella di inserirlo inizialmente nella rosa della seconda squadra, accompagnandone la crescita senza bruciare le tappe e lasciando aperta, in prospettiva, la porta verso la prima squadra.

Emeka non ha ancora compiuto 18 anni, ma in Spagna ha già iniziato a far parlare di sé. Il Milan lo ha scoperto quasi per caso, il Real Madrid ha già mostrato interesse e il Granada lo ha blindato fino al 2031. Per questo, se il club rossonero riterrà di voler puntare davvero sul giovane talento, potrebbe essere necessario muoversi in anticipo.