MN - Testoni con coraggio: "Pulisic e Moreira? Non vedo una lontananza così netta da ciò che sono stati Leao e Theo"

Edoardo Testoni, noto telecronista di DAZN, intervistato da Milannews.it, ha detto la sua sul calcio di Ruben Amorim e sui nuovi acquisti estivi del Milan: Di seguito un estratto delle sue considerazioni sulla coppia Moreira e Pulisic, con quel particolare ed esotico confronto col passato:

Modric può ancora essere utile?

"E' un campione che pretende un certo tipo di calcio. Regge i ritmi del Milan perchè ha un'intelligenza calcistica fuori dal comune, ma ha bisogno di toccare tante volte la palla. E' ovvio che uno come lui va tenuto sempre in campo".

Dei nuovi arrivati chi ti ha stupito?

"Non è una sorpresa perchè lo aveva già dimostrato alla Lazio. Moreira ha fatto vedere certi lampi e giocate di grande qualità, lui e Pulisic possono essere le frecce offensive di questo Milan. Non vedo una lontananza così netta da ciò che sono stati Leao e Theo. Parlo anche di Jashari, che però oggi è una situazione più complessa. C'è una concorrenza alta in quella zona di campo, e lui mi sembra un giocatore che abbia bisogno di continuità. Dentro il Milan, ad oggi vedo poche chance di valutarlo con continuità".