Oggi ben sei rossoneri impegnati con le nazionali: Ramos titolare contro la Danimarca
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Gli impegni dei rossoneri in nazionale
Sono ben sei i rossoneri in Nazionale che scenderanno in campo nella giornata odierna:
Gonçalo Ramos
Danimarca-Portogallo, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Copenhagen - UEFA Nations League
Strahinja Pavlovic
Germania-Serbia, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Monaco - UEFA Nations League
Pervis Estupinan
Giappone-Ecuador, giovedì 1 ottobre ore 12.10, Yokohama - Amichevole (Kirin Cup)
Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e Alphadjo Cisse
Armenia-Italia, giovedì 1 ottobre ore 18.30, Yerevan - Qualificazioni Europeo Under 21
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