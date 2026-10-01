Oggi ben sei rossoneri impegnati con le nazionali: Ramos titolare contro la Danimarca

Oggi ben sei rossoneri impegnati con le nazionali: Ramos titolare contro la DanimarcaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00News
di Niccolò Crespi
Gli impegni dei rossoneri in nazionale

Sono ben sei i rossoneri in Nazionale che scenderanno in campo nella giornata odierna:

Gonçalo Ramos
Danimarca-Portogallo, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Copenhagen - UEFA Nations League

Strahinja Pavlovic
Germania-Serbia, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Monaco - UEFA Nations League

Pervis Estupinan
Giappone-Ecuador, giovedì 1 ottobre ore 12.10, Yokohama - Amichevole (Kirin Cup)

Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e Alphadjo Cisse
Armenia-Italia, giovedì 1 ottobre ore 18.30, Yerevan - Qualificazioni Europeo Under 21