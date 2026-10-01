Milan, date e orari di anticipi e posticipi. Si preannuncia un ottobre fitto di impegni
La Lega Serie A ha comunicato date, orari e diretta TV delle gare dalla dodicesima alla diciannovesima giornata di Serie A. Questi tutti gli impegni del Milan e come si intrecciano con le partite della fase campionato di Europa League. Per la squadra di Amorim si preannuncia un periodo davvero denso.
6ª giornata Serie A, Sassuolo-Milan, domenica 11 ottobre ore 18.00 (DAZN/Sky)
2ª giornata EL (giovedì 15 ottobre 2026, ore 18.45): Salisburgo-Milan
7ª giornata Serie A, Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre ore 18.00 (DAZN/Sky)
3ª giornata EL (giovedì 22 ottobre 2026, ore 21.00): Bournemouth-Milan
8ª giornata Serie A, Udinese-Milan, domenica 25 ottobre ore 20.45 (DAZN)
9ª giornata Serie A, Milan-Bologna, mercoledì 28 ottobre ore 18.30 (DAZN)
10ª giornata Serie A, Milan-Inter, sabato 31 ottobre ore 20.45 (DAZN/Sky)
4ª giornata EL (giovedì 5 novembre 2026, ore 18.45): Milan-Ferencváros
11ª giornata Serie A, Genoa-Milan, domenica 8 novembre ore 15.00 (DAZN)
12ª giornata Serie A, Milan-Frosinone, domenica 22 novembre ore 18.00 (DAZN, Sky)
5ª giornata EL (giovedì 26 novembre 2026, ore 18.45): Olympiakos-Milan
13ª giornata Serie A, Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre ore 20.45 (DAZN)
14ª giornata Serie A, Milan-Parma, domenica 6 dicembre ore 20.45 (DAZN)
6ª giornata EL (giovedì 10 dicembre 2026, ore 21.00): Milan-Sunderland
15ª giornata Serie A, Napoli-Milan, domenica 13 dicembre ore 20.45 (DAZN)
16ª giornata Serie A, Milan-Como, sabato 19 dicembre ore 18.00 (DAZN)
17ª giornata Serie A, Monza-Milan, sabato 2 gennaio ore 20.45 (DAZN, Sky)
18ª giornata Serie A, Milan-Fiorentina, martedì 5 gennaio ore 20.45 (DAZN, Sky)
19ª giornata Serie A, Roma-Milan, sabato 9 gennaio ore 18.00 (DAZN)
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