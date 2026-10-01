Letizia annuncia: "Gli indizi portano inevitabilmente ad Adidas al Milan"

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul possibile sponsor tecnico del Milan, attualmente Puma.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul possibile sponsor tecnico del Milan, che, nel corso dei prossimi anni, potrebbe passare da Puma (l'attuale marchio) ad Adidas, ex partner del club rossonero: "Uno dei principali siti di leak riguardanti kit e sponsorizzazioni sportive, Footy Headlines, ha rivelato che Adidas è pronta ad annunciare un nuovo contratto in Italia nel 2027. Gli indizi portano inevitabilmente al Milan. Per quale motivo? L'Inter ha un accordo con Nike fino al 2031, Roma e Juventus sono già sotto contratto con Adidas, mentre Napoli e Como hanno intrapreso una strada differente gestendo in proprio la produzione del materiale tecnico.

Il Milan, invece, ha un contratto con Puma in scadenza nel 2028. L'annuncio potrebbe riguardare un accordo anticipato, dinamica non rara, considerando la possibilità di risolvere il contratto con un anno d'anticipo, anche alla luce delle attuali difficoltà economiche di Puma, oppure la firma nel 2027 in vista della stagione 2028/29. Per il Milan si tratterebbe di un ritorno all'antico: la maglia della stagione 1992/93 ne è un chiaro esempio. Vedremo, non ci sono ulteriori elementi. Ripeto: tutto sembra portare ai rossoneri, ma da qui a dare per certo il ritorno del Milan ad Adidas ce ne passa".