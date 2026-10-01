Sabatini: "Ramos, più che giocare, sta affrontando una prova sotto sforzo e sotto pressione"

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlo Pellegatti su Goncalo Ramos, attaccante del Milan.

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlo Pellegatti su Goncalo Ramos, attaccante del Milan: "Goncalo Ramos, al di là dei minuti di impiego nelle partite, sta affrontando una vera e propria prova sotto sforzo e sotto pressione. In Portogallo, infatti, non si parla d'altro che di Cristiano Ronaldo: non ha giocato un minuto, se ne è andato via a testa bassa e persino in allenamento fa trasparire questo momento particolare. Il tutto avviene, per un gioco del destino, in contemporanea con l'annuncio di Messi che invece lascia la nazionale. Inevitabilmente, in questa situazione Ronaldo sente gli occhi addosso di chiunque, come se tutti si chiedessero: 'Ma hai visto Messi? E tu che fai? Non la lasci la nazionale?'. Tra questi sguardi puntati addosso c'è probabilmente anche quello di Goncalo Ramos, perché parliamoci chiaro: Ramos non trova spazio né minuti in nazionale proprio a causa della presenza di Cristiano Ronaldo, ed è ormai qualche anno che funziona così".

CRISTIANO RONALDO LASCIA IL RITIRO DEL PORTOGALLO

Cristiano Ronaldo ha confermato di aver lasciato il ritiro del Portogallo: "Al momento giusto dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la nazionale, a cui mi sono sempre dedicato. Dopo la conferenza stampa del commissario tecnico della Nazionale e dopo un colloquio con il presidente della Federcalcio portoghese, ho deciso di lasciare il ritiro della Nazionale. Ora é il momento di augurare buona fortuna al Portogallo ed a tutti i miei compagni si squadra, senza eccezioni".