Albertini spinge Camarda: "Essendo una punta viene spesso giudicato solo sulla base dei gol, ma deve fare esperienza"

Demetrio Albertini, ex calciatore rossonero, si è così espresso a TV Play su un giocatore dell'attuale Milan che potrebbe ripercorrere le sue orme.

Demetrio Albertini, ex calciatore rossonero, si è così espresso a TV Play su un giocatore dell'attuale Milan che potrebbe ripercorrere le sue orme: "Non gioca nel mio ruolo, ma spero che Camarda possa avere l'opportunità di mettersi in mostra e le chance per dimostrare di non essere soltanto un talento, ma di poter diventare maturo. Bisogna dargli spazio e soprattutto il tempo di crescere: quando si è giovani non si possiede ancora l'esperienza necessaria, di conseguenza l'errore va messo in conto ed accettato, specialmente con un profilo come lui. Essendo una punta viene spesso giudicato solo sulla base dei gol realizzati, ma deve accumulare esperienza e mi auguro di cuore che riesca ad imporsi anche in questo momento".

OCCHIO A ENDRICK PER GENNAIO

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Camarda e del fatto che avrà più spazio dopo la sosta viste le tante partite che il Milan giocherà nel giro di pochi giorni e poi ha rivelato una notizia sul possibile arrivo di Endrick a gennaio. Queste le sue parole.

"Camrda finalmente potrà giocare delle partite dal primo minuto, perché non vedo Gonçalo Ramos, che è l'ottavo giocatore come chilometri percorsi, giocare nove partite sempre da titolare. Vedremo se Cardinale affonderà il colpo per Endrick, il giocatore brasiliano, grande promessa, grande talento che però non trova spazio al Real Madrid. E proprio mi hanno detto l'altro giorno, ho chiesto ma è vera questa di Endrick? Sì, e non ho detto che arriverà, ma Cardinale ci proverà in maniera seria e sarebbe un rinforzo importante".