Serbia, il ct Paunovic in vista della Germania: "Qualcuno è ancora acciaccato, ma non dovrebbero esserci problemi"

Nella conferenza stampa prima di Germania-Serbia, il ct serbo Paunovic ha dato alcuni aggiornamenti sugli infortunati della sua squadra

Veljko Paunovic, ct della Serbia, è intervenuto ieri in conferenza stampa in vista della gara di questa sera alle 20.45 a Monaco della sua squadra contro la Germania e ha dato alcuni aggiornamenti sui giocatori infortunati, tra cui Strahinja Pavlovic. Il difensore del Milan aveva lasciato qualche giorno fa il campo durante il match contro l'Olanda per un leggero affaticamento muscolare, ma è partito comunque per la Baviera.

Queste le parole di Paunovic riportate da Mozzartsport: "Per quanto riguarda gli infortunati, stiamo cercando di recuperare i giocatori fino all'ultimo minuto. È vero che Sergei (Milinkovic-Savic, ndr) non è qui. In ogni caso, dobbiamo affidarci a chi è pronto. Abbiamo ridotto il gruppo che è arrivato. Abbiamo ringraziato alcuni ragazzi per il loro contributo tattico e per le nostre idee. Abbiamo portato un altro gruppo di giocatori. In questo momento è molto importante essere uniti, cercare di migliorare la prestazione. Per quanto riguarda gli altri giocatori, ci sono ancora alcuni che sono acciaccati, ma non dovrebbero esserci problemi".