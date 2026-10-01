Albertini: "Sono passati diversi anni, sono cambiate le dirigenze e molti giocatori, ma i singoli non fanno una squadra"

Demetrio Albertini, ex calciatore rossonero, si è così espresso a TV Play su dove potrà arrivare il Milan in questa stagione.

Demetrio Albertini, ex calciatore rossonero, si è così espresso a TV Play su dove potrà arrivare il Milan in questa stagione: "Più che dove può arrivare, è dove deve arrivare: deve assolutamente posizionarsi tra le prime quattro, puntando sempre al massimo. Bisogna tuttavia essere consapevoli che questo è un momento di costruzione. Continuo a ripeterlo: sono passati diversi anni, sono cambiate le organizzazioni societarie e persino molti giocatori.

L'insieme e il valore dei singoli non bastano a fare automaticamente una squadra. Bisogna costruire un DNA specifico, poiché ogni gruppo è diverso, e non sempre è così semplice".