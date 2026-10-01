Albertini: "Sono passati diversi anni, sono cambiate le dirigenze e molti giocatori, ma i singoli non fanno una squadra"
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Demetrio Albertini, ex calciatore rossonero, si è così espresso a TV Play su dove potrà arrivare il Milan in questa stagione.
Demetrio Albertini, ex calciatore rossonero, si è così espresso a TV Play su dove potrà arrivare il Milan in questa stagione: "Più che dove può arrivare, è dove deve arrivare: deve assolutamente posizionarsi tra le prime quattro, puntando sempre al massimo. Bisogna tuttavia essere consapevoli che questo è un momento di costruzione. Continuo a ripeterlo: sono passati diversi anni, sono cambiate le organizzazioni societarie e persino molti giocatori.
L'insieme e il valore dei singoli non bastano a fare automaticamente una squadra. Bisogna costruire un DNA specifico, poiché ogni gruppo è diverso, e non sempre è così semplice".
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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